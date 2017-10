Problemi a un ginocchio: gli Houston Rockets perdono Chris Paul per 15-30 giorni

Dopo Gordon Hayward e Jeremy Lin, destinati a saltare l’intera stagione per i gravi infortuni subiti al debutto, la NBA perde momentaneamente anche Derrick Rose (distorsione alla caviglia rimediata nella partita contro Milwaukee) e Chris Paul. Ma mentre la point-guard dei Cavs si dice pronta a tornare il prima possibile, CP3 dovrà restare ai box dalle due alle quattro settimane per l’infortunio al ginocchio sofferto nella penultima partita di preseason disputata contro i Memphis Grizzlies, a causa di un contatto duro con Mario Chalmers.

Chris Paul è sceso in campo per 33 minuti nella prima gara ufficiale di regular-season (successo di Houston in volata su Golden State), segnando 4 punti con 8 rimbalzi e 11 assist, ma è stato a riposo nel finale per il riacutizzarsi del dolore al ginocchio. Mike D’Antoni ha rispolverato Eric Gordon dalla panchina nella partita della notte contro i Sacramento Kings (vinta 105-100), ma i Rockets stanno sondando il mercato alla ricerca di una point-guard d’esperienza che possa dare qualche minuto in attesa del rientro di Paul: i primi rumors sono legati a Jameer Nelson, recentemente tagliato dai Denver Nuggets.