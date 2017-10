Steph Curry consola il bimbo che ha appena perso il papà in un incidente

Prima della partita giocata in trasferta contro i Dallas Mavericks, Stephen Curry ha abbandonato la sua solita rotuine di riscaldamento fatta di esercizi frenetici di ball-handling con il pallone per trascorrere qualche momento con un piccolo tifoso dei Mavs. Si tratta di Brayden Harris, nipote di Devin Harris, point-guard di Dallas, che ha perso recentemente il papà Bruce (fratello di Devin) in un incidente stradale.

" È una situazione difficilissima da affrontare, soprattutto per un bambino. Gli ho consigliato di restare forte e positivo e di affidarsi alla famiglia, di restare uniti per avere tutto l’affetto di cui ha bisogno. "