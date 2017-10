VIDEO - Il messaggio di Gordon Hayward che emoziona Boston: "Perdonatemi, tornerò più forte"

Doveva essere una festa per l’inizio di una stagione carica di aspettative, invece al TD Garden è stata la notte in cui tributare affetto e sostegno a Gordon Hayward: la sfortunatissima stella, firmata in estate, vittima di un tremendo infortunio alla tibia e alla caviglia sinistre nei primissimi minuti dell’open night contro i Cleveland Cavs. L’ala ex Baylor ieri prima della palla a due è stato introdotto dallo speaker, nonostante fosse in attesa di entrare in sala operatoria per sottoporsi all’intervento chirurgico per ridurre le fratture a tibia e caviglia sinistra, e con un messaggio proiettato sul maxischermo ha voluto spronare i compagni e ringraziare tutto il popolo biancoverde per i messaggi d’affetto…

" Starò bene. Perdonatemi se non sono lì con voi per la prima partita casalinga, avrei dato qualsiasi cosa per poter essere lì con i miei compagni, per poter mettere piede su quel parquet. Farò il tifo per voi "

Nel corso della partita, persa contro i Milwaukee Bucks di un sontuoso Antetokounmpo, tutta l’arena ha intonato a più riprese cori per il loro numero 20 che, come confermato dal suo agente a ESPN, molto difficilmente tornerà in campo in questa stagione ma tornerà sicuramente al suo livello da All Star. Mentre Stevens e i compagni lavorano per sopperire a questa pesantissima assenza, anche Kobe Bryant – come tanti giocatori, star ed appassionati – ha voluto mandare il suo in bocca al lupo speciale a Gordon, con un messaggio postato su Instagram e che richiama alla Mamba Mentality.

“Sii triste. Sii arrabbiato. Sii frustrato. Urla. Piangi. Resta imbronciato. Quando ti alzerai penserai che sia stato solo un incubo, ma realizzerai che è tutto vero. Sarai arrabbiato e vorrai tornare indietro nel tempo: a prima di quella partita, di quella giocata. Ma la realtà non ti restituisce nulla e anche tu non puoi farci nulla. Ora è tempo di guardare avanti e concentrarti su tutto quello che puoi fare per prepararti all’operazione, chiedi tutto quello che puoi ai medici per essere sicuro di aver capito tutto della procedura così potrai visualizzarla nel tuo subconscio mentre verrai operato e migliorare le possibilità di riuscita. Poi concentrati sul recupero giorno dopo giorno dopo giorno. È un percorso lungo, ma se ti concentrerai sui piccoli traguardi lungo la via troverai la bellezza nel fare cose semplici che prima di questo infortunio davi per scontate. Significa anche che, quando tornerai, avrai una prospettiva diversa. Sarai così grato di poter stare in piedi, di poter camminare, di poter correre che ti allenerai più intensamente di quanto tu abbia mai fatto. Vedrai la speranza crescere dentro di te dopo ogni piccolo traguardo e per questo diventerai un giocatore più forte. Buona fortuna per questo percorso amico mio”.