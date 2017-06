Pianigiani si avvicina all’Olimpia Milano., chiesta la rescissione all’Hapoel

Simone Pianigiani è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore dell’Olimpia Milano. Due settimane fa era trapelata la notizia di un’offerta presentata dalla società lombarda all’ex CT della Nazionale Italiana sulla base di un contratto triennale.

Il tecnico senese non aveva commentato perché ancora impegnato nei playoff con l’Hapoel Gerusalemme ma negli scorsi giorni c’è stato più di un indizio a conferma che l’accordo tra Pianigiani e Milano è vicino alla realizzazione. L’allenatore toscano ha vinto pochi giorni fa il campionato israeliano e nella conferenza stampa successiva alla finale si era lasciato scappare un eloquente “da domani sarò un tifoso dell’Hapoel Gerusalemme“.

Nella giornata di oggi è arrivata un’ulteriore prova dell’imminente separazione tra Pianigiani e l’Hapoel. Stando ad un tweet del giornalista israeliano Roey Gladstone, l’allenatore italiano avrebbe chiesto alla società di avviare le trattative per la rescissione del contratto. L’ex tecnico di Siena aveva recentemente dichiarato di non avere intenzione di tornare in Italia ma l’offerta economica di Milano pare a questo punto averlo convinto a cambiare idea.