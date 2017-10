Poker della Germani: Brescia batte Varese 73-67 ed è in testa al campionato con Milano e Venezia

L'ennesimo derby lombardo è vinto dalla Germani Brescia 73-67 contro la Openjobmetis Varese in un PalaGeorge al gran completo per festeggiare la capolista. Si parte con una novità, Michele Vitali preferito a Moore in quintetto. Caja vuole un ritmo basso, Diana invece spinge per azioni veloci in pochi passaggi: in luce Ferrero con una marcatura ad hoc su Landry, 9-9 al 5’. Germani poco precisa e Openjobmetis che non ne approfitta. Okoye prova l’allungo, 13-9, ma Hunt c’è e là sotto le plance sa far male (8 dei primi 13 punti sono opera sua), break di 8-0 e Leonessa alla prima pausa avanti di 4 (17-13). Si vede Landry, Pelle prova a farsi sentire contro Fall, ma è l’ex applauditissimo Hollis a impattare con una bomba da tre, 21-21. Entrambe le compagini sbagliano tiri facili e le palle perse si sprecano. Alla coppia Moss-Vitali risponde Okoye. Germani che colpisce in contropiede, Landry e Hunt non perdonano e padroni di casa avanti di 11, 36-25, con Caja furibondo e Varese che in attacco non trova soluzioni di squadra e in difesa è troppo esposta all’uno contro uno bresciano. Per ben tre volte la Openjobmetis si trova imbrigliata nella scacchiera difensiva bresciana e resta con la palla in mano al 24° sec. Luca Vitali ispira e segna, Moss risponde alle provocazioni dei supporters di Varese con i fatti: +18 all’intervallo (45-27).

Hunt ricomincia da dove si era fermato - due punti facili da sotto -, nessuna maglia rossa di Varese aiuta Cain ad arginare l’incredibile Hunt, la Germani si concede anche qualche giocata sopra le righe e così con 5’19" da giocare si trova avanti di 24 lunghezze. Caja è inferocito con i suoi rimasti con la testa alla vittoria straripante contro Cantù. Ci prova Tambone a scuotere i suoi, ma Michele Vitali, vista la presenza in tribuna del coach della nazionale Meo Sacchetti, vuole farlo ripensare sull'esclusione dai 24 “convocabili”, con tanta presenza in difesa e una mano “bollente” dall’arco. In un quarto di sostanziale equilibrio, le triple di Bushati e Hollis chiudono il parziale con la Leonessa avanti 62-44. Finalmente si vede Varese, che risale fine al -8 con due triple pazzesche di Waller; ma nel finale è ancora Hunt (Mvp con 19 punti e 6 rimbalzi) a sigillare la quarta vittoria consecutiva della Leonessa, prima in campionato a punteggio pieno insieme a Milano e Venezia. .

