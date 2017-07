Qualificazioni Europei femminili 2019: l’Italia pesca Macedonia, Croazia e Svezia

Archiviata la recente delusione degli Europei, per la Nazionale femminile di basket è già tempo di pensare alla prossima rassegna continentale, che si svolgerà nel 2019 in Serbia e Lettonia. Questa mattina, a Monaco di Baviera (Germania), si è svolto il sorteggio dei gironi di qualificazione. Con le due Nazioni ospitanti già qualificate, le 32 squadre partecipanti sono state suddivise in otto gironi da quattro team ognuno. L’Italia, inserita in prima fascia, è stata sorteggiata nel gruppo H, con Macedonia, Croazia e Svezia. L’urna quindi è stata abbastanza benevola con le Azzurre, reduci dagli episodi sfortunati dello scorso Europeo. Non c’è molto margine di errore però, perché a passare il turno saranno solamente le prime classificate degli otto gironi, alle quali vanno aggiunge le sei migliori seconde. Il calendario prevede partite di andata e ritorno, suddivise in tre finestre: 6-16 novembre 2017, 5-15 febbraio 2018 e 12-22 novembre 2018. Il debutto dell’Italia avverrà contro la Macedonia in trasferta. Il primo impegno casalingo invece, vedrà le Azzurre opposte alla Croazia.