Quando ascoltare con il cuore è vincente: Italbasket sorde di bronzo alle Olimpiadi Deaflympics

Estate. Tempo di rassegne continentali. Mondiali, Europei, Giochi Olimpici e Paralimpici. E Deaflympics. Si tratta di una rassegna a cinque cerchi vera e propria, giochi chiamati anche “Olimpiadi Silenziose”. Eppure, la Nazionale Italiana guidata da coach Sara Braida, in Turchia, non è stata per nulla silente. Ha fatto sentire la propria voce e si è imposta ai Deaflympics con una splendida medaglia di bronzo al collo.

Non male per una Nazionale nata appena 7 anni fa. E giovani sono anche le giocatrici protagoniste di questo grandioso terzo posto olimpico, un bronzo che vale tanto, più di un oro. La squadra, è capitanata dalla siciliana Simona Cascio ('89), e tra le campionesse ci sono Martina Benincasa ('99), Anna Bonomi ('87), Sara Canali ('94), Chiara Chiosi ('97), Benedetta Galimberti ('80), Francesca Gironi ('99), Giulia Sautariello ('96), Simona Sorrentino ('98), Viola Strazzari (2001), Noemi Viana (2000) e Lorenza Spirito ('90), che non ha potuto giocare questa competizione ed ha dato una mano. Nello staff tecnico il coach Sara Braida, ex giocatrice di basket, e dal vice Fabio Gelsomini. Beatrice Terenzi è Direttore Tecnico ed Elisabetta Ferri addetta stampa.

Elisabetta Ferri e Beatrice Terenzi, giornaliste sportive, sono anche le “mamme” di questo progetto e di questa nazionale nata per passione e per spirito d’iniziativa ma si sa, che quando le cose si fanno con il cuore, alla fine riescono sempre perché spinte da qualcosa in più.

Ed è per questo che nel 2010, da una palestrina di Pesaro, è nata la necessità di permettere a tutti, udenti e non udenti, di divertirsi con la palla a spicchi in mano e di giocare al gioco più bello del mondo insieme, rendendo tutti partecipi. E se pensate che trovare ragazze disposte a indossare una casacca e dei calzoni larghi sia stata un’impresa, beh non conoscete la potenza della determinazione...e dei social.

È bastato un video in Lis su Youtube, con l’esplicita richiesta di altre cestiste sorde pronte a mettersi in gioco. E non è un caso che per questa giovane Nazionale, siano arrivate chiamate da tutta Italia, con le ragazze disposte a muoversi per allenarsi in auto, in aereo e in nave e la favola pian piano è diventata una realtà sempre più concreta.

Dall’Eurocup di Trapani del 2010, ai Mondiali di Palermo 2011 con una sola vittoria a referto, bronzo agli europei di Salonicco nel 2016 fino alle Deaflympics di Samsun di qualche giorno fa, terminate con la bandiera Italiana al fianco di quella Greca e Lituana.

Facebook: i festeggiamenti dell'Italia

Quando le cose si fanno con il cuore, dicevamo, alla fine riescono sempre e i risultati arrivano. I trofei cantano e le giocatrici, paradossalmente, ascoltano quella musica e il suono scintillante delle loro vittorie, sul parquet e nella vita. Perché chi fa dello sport il proprio mezzo di comunicazione, vince sempre.