Reyer Venezia in semifinale playoff: Pistoia ko 92-79, serie chiusa sul 3-1

L'Umana Reyer Venezia vola in semifinale nei playoff di Serie A di basket e se la vedrà con la Sidigas Avellino. Al 'PalaCarrara', i ragazzi di Walter De Raffaele hanno superato in gara 4 la The Flexx Pistoia 92-79 grazie a una prova super di Haynes, da 31 punti con 6 su 11 da tre. Inutili per i toscani i 21 di Petteway.

La serie si chiude quindi sul 3-1: ora il test contro l'Avellino per testare le ambizioni della squadra finalista di Champions League.