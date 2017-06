Serie A: Avellino si rinforza preso Ariel Filloy da Venezia

Avellino, 29 giu. (LaPresse) - Nuovo rinforzo per la Sidigas Avellino in vista della prossima stagione. Si tratta del playmaker argentino Ariel Filloy, che ha giocato nell'ultima stagione a Venezia, laureandosi campione d'Italia, con 7.9 punti di media con il 49% da due ed il 43.1% da tre nella stagione regolare diventati 6.2 punti di media a partita con il 50% da due ed il 29% da tre con 2.6 di assist a gara nei playoff. "Siamo molto contenti dell’arrivo di Ariel Filloy, un giocatore che ha grande voglia e spirito combattivo. E’ fondamentale per noi portare ad Avellino atleti di mentalità, la prossima sarà una stagione difficile con una concorrenza molto agguerrita - ha dichiarato il ds biancoverde Nicola Alberani - Contiamo tantissimo sull’apporto di Ariel e siamo certi che sarà una delle colonne della prossima Scandone".