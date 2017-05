Avellino torna in vantaggio: 2-1 su Venezia con Ragland e Logan

SIDIGAS AVELLINO-UMANA REYER VENEZIA 96-83 (20-22, 43-43; 73-65)

Dopo il sacco del Taliercio in gara-1, il fattore-campo torna a farla da padrona nella serie: Avellino spazza via Venezia sfiorando i 100 punti segnati e si riprende il controllo portandosi sul 2-1 con la seconda gara interna in vista, giovedì 1° giugno. Sin dalle battute iniziali si intuisce l'atmosfera di una serata giocata a mille, con attacchi che surclassano le difese e situazioni ripetute di early-offense con grande affidamento al tiro da tre punti e qualche sporadico appoggio in post-basso, dove Fesenko e Batista fanno legna e sportellate. MarQuez Haynes spegne la prima fiammata biancoverde firmato Ragland e Thomas, e sarà poi Venezia a cercare di allungare alla metà del secondo periodo affidandosi molto alle conclusioni dall'arco: la squadra di De Raffaele chiude con un brillante 15/34, leggermente sporcato nel finale, ma Ragland, tornato a pieni giri dopo una sosta ai box per una lieve distorsione a una caviglia, è un rebus per le maglie difensive orogranata. All'intervallo lungo, la partita è ancora tutta da giocare: 43-43.

Avellino scava il solco in avvio di ripresa, schiacciando sull'acceleratore, chiudendo l'area in difesa e infilando una grandine di triple: comincia Thomas, immacolato nei suoi primi 6 tiri dal campo, e rintuzzano Ragland (33 punti alla fine) e Logan (21), salito prepotentemente in cattedra con la toga da professore. La Sidigas infila un parzialone di 20-5 per il 63-48, ma appena allenta la presa sul manubrio, Venezia rosicchia lo svantaggio con le triple, il quintetto leggero con Peric e Viggiano da 4, e una fiammata (l'unica, per la verità) di Julyan Stone, che spara due bombe consecutive sul finire del terzo periodo.

Hrvoje Peric difeso da Maarty Leunen in gara-3 delle semifinali tra Sidigas Avellino e Umana Reyer Venezia, Serie A 2016-17 playoff (LaPresse)LaPresse

Come ampiamente prevedibile, il quarto conclusivo si gioca all'arma bianca, tutto sulla corsa, sul penetra-e-scarica e sul tiro da tre punti: Venezia resta aggrappata alla partita grazie alle ottime percentuali dalla distanza (addirittura 15/31 alla metà del periodo con McGee e Haynes grandi protagonisti), ma difensivamente soffre in maniera pazzesca le accelerazioni del trittico Logan-Green-Ragland. Sono proprio gli ultimi due a piazzare due triploni dal parcheggio nel momento di maggior pressione che riaprono il gap sul +14 (85-71), permettendo alla Sidigas di controllare nei minuti conclusivi, anche grazie alla serataccia di un irriconoscibile Hrvoje Peric da 4 punti con 2/11 al tiro.

Il tabellino della partita

Avellino: Ragland 33, Leunen 5, Logan 21, Thomas 15, Fesenko 11; Zerini 3, Green 8, Randolph 0, Cusin 0, Severini 0. N.e.: Parlato, Esposito. All.: Sacripanti.

Venezia: Haynes 19, Bramos 3, Peric 4, Batista 5, Tonut 5; Stone 8, Ejim 9, Viggiano 5, Ress 3, McGee 19, Filloy 3. N.e.: Ambrosin. All.: De Raffaele.