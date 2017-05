Basket, Gentile: "Bulleri chiude una gloriosa carriera, mi ha dato tantissimo"

Milano, 5 mag. (LaPresse) - "Una persona e un giocatore che mi ha insegnato tantissimo chiude la sua gloriosa carriera. Tutti gli appassionati di pallacanestro si ricorderanno quelle magiche Olimpiadi di Atene, gli anni della mitica Benetton e il mitico palleggio arresto e tiro. Porterò con me grandi ricordi insieme dentro e fuori dal campo. Grande Bullo. Grazie". È il saluto dell'ex capitano dell'Olimpia EA7 Milano, Alessandro Gentile, ora in forza all'Hapoel Gerusalemme, affidato ai social e dedicato a Massimo Bulleri, ex stella di Treviso, pronto a dare l'addio al basket dopo la sfida fra la sua squadra, la Pallacanestro Varese, e la Fiat Torino nel weekend.