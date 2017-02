Basket, Serie A: Brandon Fields lascia Pesaro per il Budivelnyk

Brandon Fields lascia ufficialmente la Vuelle Pesaro dopo sole 19 partite di campionato. La guardia statunitense, arrivata in estate, stava viaggiando a 10.2 punti di media a partita, con il 50.0% da due ma solamente il 19% dall’arco (11/58 complessivo). Fields ha trovato una nuova casa in Ucraina, firmando per il Budivelnyk Kiev.