Basket, Serie A: Cantù ingaggia il play Jaime Smith

Dopo la conferma di Sasà Parrillo, Cantù piazza il primo colpo di mercato ingaggiando il playmaker statunitense Jaime Smith, prodotto di Alabama-Huntsville, ma in Europa dal 2013-14, dove ha iniziato un lungo processo di crescita: dopo il debutto in Portogallo, Smith si è trasferito in Svizzera, poi in Belgio e infine in Ucraina, dove è stato secondo miglior marcatore in Champions League con 17.6 punti di media a partita. È fratello di Joe Troy, vecchia conoscenza del basket italiano, avendo militato con Biello, Montecatini, Rieti e Reggio Emilia.