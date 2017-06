Basket, Serie A: Cantù ingaggia la guardia Randy Culpepper

Cantù ha chiuso la trattativa per portare in Brianza Randy Culpepper, guardia statunitense classe 1989, 183 cm per 74 kg. Culpepper arriva dalla Turchia, dove ha trascorso le ultime due stagioni tra Besiktas e Balikesir, ma ha un passato importante in Russia, dove ha vestito la maglia del Red October Volgograd (squadra di Gerasimenko) viaggiando a 26 punti di media nel 2013 e a 21 nella stagione successiva.