Basket, Serie A: Federico Mussini torna a Reggio Emilia con un triennale

Dopo le due stagioni trascorse a St. John's, Federico Mussini torna alla base, firmando un triennale con la Grissin Bon Reggio Emilia: l'ufficialità dell'ingaggio arriva dopo quella di Niccolò De Vico, che porta così la squadra di coach Menetti ad aggiungere due giovani italiani di talento.

“Sono sinceramente onorato di tornare a giocare a Reggio Emilia, dove sono cresciuto e dove ho sempre trovato un ottimo ambiente e persone fantastiche – queste le prime parole di Federico Mussini – Vorrei ringraziare la società per l’interesse che ha sempre mostrato nei miei confronti in questi anni e per l’opportunità di far parte di una squadra che saprà farsi valere in Italia ed in Europa. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione!”