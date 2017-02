Basket, Serie A: Pesaro ingaggia Jeremy Hazell

La Consultinvest Pesaro ha ufficializzato l’ingaggio di Jeremy Hazell, guardia tiratrice classe 1986 uscita dal college di Seton Hall nel 2011. Dopo aver cominciato la carriera in America e Lituania, è poi passato anche per la nostra Serie A nel 2014-15, vestendo la maglia della Virtus Bologna: in quella stagione, ha viaggiato a 15.8 punti di media con il 52.0% da due e il 34.8% dall’arco.