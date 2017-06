Basket, Serie A: Sassari ingaggia il playmaker William Hatcher

Dopo Scott Bamforth e Achille Polonara, la Dinamo Sassari ha annunciato il terzo colpi di mercato estivo: ufficiale la firma di Will Hatcher, playmaker statunitense, classe 1984, con grande esperienza europea alle spalle. Proviene dal Partizan Belgrado, dove ha viaggiato a 15.4 punti, 1.6 rimbalzi e 3.9 assist di media a partita in Lega Adriatica, mentre in campionato ha chiuso con 13.1 punti, 1.4 rimbalzi e 4.1 assist a gara.