Basket, Serie A: Sassari ingaggia la guardia Scott Bamforth

La Dinamo Sassari comincia la costruzione della nuova squadra partendo da Scott Bamforth, guardia statunitense, classe 1989, ma di passaporto kosovaro. Alto 188 cm per 86 kg di peso, Bamforth è un prodotto di Weber State, dove ha giocato al fianco di Damian Lillard, ora star dei Portland Trail Blazers. Vive la sua prima esperienza da professionista in Spagna, a Siviglia, e rimane nella ACB per quattro anni, vestendo anche le maglie di Murcia e Bilbao. Nella scorsa stagione, viaggia a 14.5 punti di media con 3.4 rimbalzi e 3.0 assist, tirando il 40% dall'arco.