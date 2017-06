Basket, Serie A: Sassari ingaggia Levi Randolph

La Dinamo Sassari continua a piazzare colpi a ripetizione in questi primi giorni di mercato estivo: dopo aver ufficializzato gli innesti di Bamforth, Polonara e Hatcher, si chiude anche la trattativa con Levi Randolph, reduce dalla sua prima stagione in Italia con la casacca della Sidigas Avellino. L'esterno statunitense, classe 1992, 198 cm per 95 kg, ha viaggiato a 10.6 punti e 3.1 rimbalzi con il 45.4% dall'arco in regular-season, cifre poi scese a 5.8 punti e 2.7 rimbalzi ai playoff, dove ha ricevuto un impiego minore.