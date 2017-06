Basket, Serie A: Torino ingaggia Andrea Iannuzzi

Il primo colpo di mercato della Fiat Torino è Andrea Iannuzzi, big-man classe 1991, cresciuto nei vivai di Avellino e Siena. Iannuzzi, 208 cm per 109 kg, ha debuttato in Serie A nella stagione appena conclusa con la maglia di Capo d'Orlando, consacrandosi come una delle rivelazioni più interessanti del campionato: ha viaggiato a 8.5 punti di media con 4 rimbalzi e il 51.3% da due.