Basket, Trento: rottura del menisco per Lighty

Brutta notizia in casa Trento: David Lighty ha riportato la rottura del menisco del ginocchio destro durante la partita di domenica sera persa contro Avellino. Lighty dovrà essere operato in artroscopia nei prossimi giorni e osservare un mese di stop. In questa stagione sta viaggiando a 13.1 punti e 2.4 assist di media a partita, con il 54.6% da due e il 22.8% dall’arco.