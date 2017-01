Il ritorno di Rimas Kaukenas a Reggio Emilia: "Ho il fuoco dentro…"

Si è tenuta oggi alle 12 nella sede della Pallacanestro Reggiana la presentazione ufficiale di Rimantas Kaukenas. Erano presenti l’amministratore delegato Alessandro Dalla Salda e il direttore sportivo Alessandro Frosini, che si sono detti molto soddisfatti di avere ancora tra le proprie file il campione lituano, che ovviamente ha catalizzato l’attenzione di molti media.

“Per prima cosa voglio ringraziare la società, il Presidente, il Patron e tutti i tifosi che in questi anni mi hanno manifestato il loro calore; qui mi sento a casa, sto bene, ho tanta voglia di giocare, ho il fuoco dentro… Mi mancava tutto e, circa due mesi fa, quando ho sentito che la spalla era a posto, ho deciso di tornare a giocare. Ho ricevuto alcune proposte, una anche da una squadra italiana, ma ho pensato di farmi avanti con questa società che tanto mi ha dato in questi anni".

"Ora sono un rookie - ha proseguito Kaukenas -, la squadra sta facendo ottimamente, non sono qui per cambiare tutto, farò il massimo e mi metterò a disposizione di Max e della squadra. In questi mesi senza basket ho dedicato il mio tempo alla famiglia, ai vari traslochi e spostamenti e sono soddisfatto di esser riuscito ad aumentare il lavoro di beneficenza. Però sentivo che mi mancava qualcosa in tutti questi mesi senza ritmo, le mie uniche valvole di sfogo erano la corsa e i pesi. Fisicamente mi sento bene, ma un conto è il fisico, un conto è avere il ritmo partita”.

Queste le prime parole di Kaukenas 2.0, che debutterà mercoledi prossimo in amichevole a Bolzano, e domenica 22 in campionato al PalaBigi contro Caserta.

