La Reggiana ingaggia Jawad Williams: pronto per le FinalEight

La Pallacanestro Reggiana ufficializza un colpo di mercato molto interessante in vista della seconda metà della stagione firmando Jawad Williams in tempo utile per poterlo schierare già per le FinalEight di Coppa Italia. Classe 1983, originario di Cleveland, è un’ala di 206 cm per 102 kg, molto tecnico e di grande versatilità, dotato di buona mano per colpire anche dalla distanza e di un QI cestistico superiore. Prenderà il posto di Sava Lesic nel roster biancorosso.

Nonostante sia alla sua prima esperienza in Italia, Williams è un giocatore di grande esperienza e caratura internazionale: uscito da North Carolina nel 2005, ha giocato in Spagna, Israele, Francia, Turchia e Grecia, dove ha cominciato la stagione corrente con la maglia dell’AEK Atene. Ha vissuto però i momenti migliori della carriera tra il 2008 e il 2010, quando è riuscito a trovare spazio nel roster dei Cleveland Cavaliers: Williams ha giocato 90 partite in tre stagioni (o meglio, spezzoni di stagione) con 7 partenze da titolare e 3.8 punti di media.

Campione NCAA nel 2005 con North Carolina, ha poi aggiunto alla sua bacheca una Coppa di Francia (2013), una Supercoppa di Francia (2013), una Coppa di Turchia (2014) e una partecipazione all’All Star Game della D-League nel 2007.