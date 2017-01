Milano batte Cantù nel derby: 26 punti di Simon

Forst Cantù-EA7 Milano 79-85 (25-24, 45-41; 55-69)

L’Olimpia Milano chiude il girone d’andata vincendo il derby contro Cantù 85-79 al PalaDesio, e allunga in vetta alla classifica a +4 sulla coppia composta da Venezia e Avellino. Cantù gioca un buon primo tempo, andando in vantaggio all’intervallo lungo di quattro lunghezze (45-41), spinta dal nuovo acquisto Pat Calathes, autore di 19 punti in uscita dalla panchina, e da un JaJuan Johnson da 20 punti.

Milano prende il controllo della partita nel terzo periodo, scavando un parzialone di 28-10 che sarà poi decisivo per il risultato finale: il mattatore dell’incontro è Kruno Simon, che mette a referto 26 punti (record eguagliato in Serie A) con 7/10 da due, 4/5 dall’arco e 9 rimbalzi, seguito dai 14 di Zoran Dragic e dai 12 di Milan Macvan.

Questo il commento di coach Jasmin Repesa a fine partita: “Nei derby non ci sono favoriti. L’ambiente era caldo e per noi fondamentale vincere per riprendere fiducia. Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, gli abbiamo permesso tutto in difesa. Eravamo veramente molli. Nel terzo quarto tutti erano aggressivi, compatti e con le gambe piegate. Dovremmo giocare e difendere sempre cosi. Abbiamo costruito canestri facili e dopo anche segnare da fuori diventa più semplice. Non è stata una grande partita ma il nostro cammino vincente deve ricominciare da qui. Ora vediamo cosa possiamo fare contro il CSKA, una partita stradifficile ma voglio vedere una squadra che la interpreti bene”.

Cantù: Pilepic 5, Callahan 4, Darden 17, Dowdell 14, Johnson 20; Acker 0, Parrillo 0, Laganà 0, Calathes 19, Kariniauskas 0. N.e.: Quaglia, Baparapè. All.: Bolshakov.

Milano: Raduljica 4, Dragic 14, Macvan 12, Cinciarini 2, Simon 26; McLean 8, Fontecchio 2, Hickman 6, Kalnietis 9, Pascolo 2, Abass 0. N.e.: Laganà. All.: Repesa.