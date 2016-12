Milano trattiene la crisi: fiducia confermata a Jasmin Repesa

" Sento che la squadra mi segue. Se così non fosse, me ne andrei. Abbiamo limiti, giocatori sfiduciati, ma usciremo da questo momento. Ho 55 anni, alleno da 30 e finora nessuno mi ha mai mandato via, semmai me ne sono andato io. "

Jasmin Repesa aveva commentato così, a caldo, la sconfitta dell’Olimpia a Reggio Emilia, la seconda consecutiva in trasferta per la capolista dopo quella sofferta contro l’altra grande rivale in campionato, Venezia. Il tecnico croato, in discussione da giorni dopo la striscia record di ko consecutivi in Eurolega (7) e le difficoltà che la squadra sta affrontando anche in campionato, ha ricevuto la fiducia della società alla vigilia della partita contro lo Zalgiris Kaunas, fondamentale per sbloccare la situazione e tornare a muovere la classifica in Coppa.

Nelle ultime ore, erano circolate diverse voci sul futuro a breve termine: tra i possibili sostituti si erano delineate le figure di Carlo Recalcati e di Massimo Cancellieri, l’assistant-coach promosso a titolare sulla panchina biancorossa. Per il momento, dunque, la situazione legata alla guida tecnica dell’Olimpia parrebbe essersi chetata, ma non quella relativa ai giocatori che potrebbero finire presto sul mercato.

L’indiziato principale resta sempre Miroslav Raduljica, protagonista di un’altra prova incolore e indolente a Reggio Emilia, deleterio nella metacampo difensiva, dove non ha retto gli accoppiamenti con i lunghi più perimetrali ed è stato spesso fuori posizione nelle situazioni di pick’n’roll, con show eccessivi e mancati recuperi a centro-area. Raduljica a parte, le difficoltà nell’attaccare la 2-3 schierata da Menetti hanno evidenziato gravi lacune in cabina di regia, con il trittico Hickman-Kalnietis-Cinciarini incapace di dare le risposte necessarie per ordinare e controllare l’attacco, così come la mancanza di un vero tiratore affidabile sul perimetro che possa fare le veci di Kruno Simon.

Domani sera, dunque, partita fondamentale contro lo Zalgiris, l’ultima del girone d’andata di Eurolega: l’Olimpia la approccia con un record di 4-10, buono per il fondo della classifica in coabitazione con il Galatasaray. I lituani sono 5-9: vincere è imperativo.