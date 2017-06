Sassari piazza il colpo: preso Achille Polonara da Reggio Emilia

Dinamo Sassari scatenata in questi primi giorni di mercato. Dopo aver ingaggiato la guardia statunitense (ma di passaporto kosovaro) Scott Bamforth, reduce da quattro stagioni a discreto livello in Spagna, la Dinamo ha rafforzato il pacchetto italiani prelevando Achille Polonara dalla Grissin Bon Reggio Emilia.

L'ala nel giro della nazionale azzurra viene da un'annata in cui ha viaggiato a 10.2 punti e 6.6 rimbalzi di media a partita, a conclusione di un triennio in maglia biancorossa che l'ha visto mettere in bacheca una Supercoppa e disputare due finali scudetto, entrambe perse, contro Sassari nel 2015 e Milano nel 2016.

"Sono davvero contento e super-carico per questa opportunità - ha chiosato Polonara, come riportato dal sito ufficiale della società sarda -. Ringrazio il presidente Sardara e il coach-gm Pasquini per avermi scelto come parte del progetto della società. Per me è una grande occasione, e spero di ottenere grandi soddisfazioni assieme al club e a tutta la città".

Attenzione, però, perché la Dinamo potrebbe attingere ancora dal roster reggiano nei prossimi giorni: sarebbe molto forte, infatti, l'interesse per Amedeo Della Valle, obiettivo primario per il reparto esterni assieme a Deron Washington. Con Trevor Lacey partito verso la Russia e Dusko Savanovic arrivato al capolinea di una grande carriera, i reduci della scorsa stagione dovrebbero essere Rok Stipcevic e Jack Devecchi, ma potrebbe rientrare alla base anche il giovane playmaker Marco Spissu, al momento impegnato nei playoff di LegaDue con la Virtus Bologna.