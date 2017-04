Bulleri annuncia il ritiro, chiuderà la carriera a Torino

Varese-Cremona e Torino-Varese saranno le ultime due partite ufficiali per Massimo Bulleri. Il playmaker di Cecina, 39 anni, ha deciso di lasciare il basket giocato chiudendo una splendida carriera con la maglia della Pallacanestro Openjobmetis Varese. "Il 'Bullo', arrivato a Varese la scorsa estate per aiutare la squadra biancorossa nella fase di preparazione al campionato, è stato poi ingaggiato per la stagione 2016/2017 portando in dote - si legge in una nota della Pallacanestro Varese - la sua professionalità nel lavoro di tutti i giorni oltre che una bravura e un'esperienza che sono tornate utilissime alla squadra. La decisione di Bulleri di uscire di scena all'età di 39 anni priva il campionato e il basket italiano di uno dei suoi massimi protagonisti a livello nazionale e internazionale".

Bulleri termina l'esperienza agonistica dopo aver conquistato con Treviso due scudetti, quattro coppa Italia, due Supercoppa italiana mentre con la maglia della Nazionale ha vinto uno storico argento all'Olimpiade di Atene 2004, un bronzo all'Europeo di Svezia 2003 e un bronzo ai Giochi del Mediterraneo a Tunisi nel 2001. Venerdì 5 maggio 2017 alle 11.30 sul parquet del PAlA2A (piazzale Antonio Gramsci, Varese) Bulleri sarà a disposizione dei media per una conferenza stampa.