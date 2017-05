Altro colpo esterno: Avellino, come Trento, sbanca il Taliercio e va 1-0 contro Venezia

Ieri Trento, oggi Avellino. Fino a qui sono le semifinali dei colpi esterni! La Sidigas – come nella serata di ieri la Dolomiti Energia - batte in gara 1 la Reyer Venezia a domicilio portandosi avanti nella serie e lanciando un importante segnale agli avversari diretti e al resto delle contendenti per il titolo. La squadra di Pino Sacripanti gioca un grande secondo tempo e, guidata dall’uomo che non ti aspetti, Andrea Zerini, porta a casa il primo episodio della serie.

Il lungo italiano (8 punti in 14’), Ragland (20 con 24 di valutazione) e Randolph (13) sono i trascinatori della formazione campana che nell’ultimo parziale, dopo una gara punto a punto, va anche a +11 mettendo l’ipoteca sul successo. La tenacia di Venezia, che non vuole lasciare andare il proprio vantaggio del campo, è affidata agli esperti Bramos e Peric, ma nel finale sono gli ospiti a trovare soluzioni migliori ed efficaci, attivando in area Fesenko e giocando i minuti decisivi senza David Logan, top player arrivato nell’ultima parte di stagione proprio per gare importanti come questa.

Domenica Gara 2 al Taliercio

Che sia Avellino o Venezia la più ambiziosa sfidante dell’Olimpia ce lo si aspettava sin dall’inizio della stagione regolare e questo primo atto della serie tra le due è solo un piccolo passo dei ragazzi di Sacripanti verso l’obiettivo stagionale. Domenica 28 si torna in campo, sempre al Taliercio, per gara 2, nella quale Venezia ha l'obbligo e la necessità di pareggiare i conti per andare ad Avellino con la speranza di un (nuovo) colpo esterno.

Il tabellino

UMANA REYER VENEZIA-SIDIGAS AVELLINO 73-80 (21-21, 32-32, 49-55)

UMANA REYER VENEZIA: Groppi n.e., Bramos 8, Peric 18, Haynes 8, Tonut 11, Ejim 6, Filloy 2, Ress 4, Mcgee 10, Hagins 6, Stone, Viggiano n.e.. All. De Raffaele

SIDIGAS AVELLINO: Green 5, Randolph 13, Ragland 20, Fesenko 9, Zerini 8, Cusin 6, Leunen 3, Severini n.e., Esposito n.e., Thomas 7, Logan 9, Parlato n.e. All. Sacripanti

Arbitri: Gianluca Mattioli, Maurizio Biggi, Lorenzo Baldini