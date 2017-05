Avellino domina Reggio Emilia e vola 1-0 nella serie con un grande Fesenko

Vittoria netta per la Sidigas Avellino che sul parquet del PaladelMauro batte la Grissin Bon Reggio Emilia in una partita valida per gara 1 dei quarti di finale dei playoff della serie A di basket. Gli irpini hanno potuto schierare sia Ragland che Fesenko. Il primo è tornato in tempo dagli Stati Uniti dove si era recato per la prematura morte del fratello minore Shawn coinvolto in una sparatoria a Springfield. Il centro ucraino invece tornava dal lungo infortunio al collaterale mediale del ginocchio sinistro che lo aveva tenuto lontano dal parquet dagli inizi di aprile.

La Sidigas non ha avuto problemi ad indirizzare la partita sui ritmi che le sono più congeniali, grazie anche ad una buona circolazione di palla che permetteva di trovare tiri ad alta percentuale. La Grissin Bon invece ha dovuto rincorrere per quaranta minuti, senza mai dare la sensazione di poter contrastare il furore agonistico irpino. L’area pitturata è stata un incubo Reggio Emilia perché nessuno è riuscito ad arginare lo strapotere di Fesenko, costringendo spesso i ragazzi di coach.

Menetti a raddoppiare favorendo lo scarico per i tiratori irpini. Avellino ha avuto un solo momento di appannamento alla fine della terza frazione, ma coach Sacripanti nel breve intervallo è riuscito a ricaricare i suoi ed al ritorno in campo Logan e compagni con un parziale di 7 a 0 chiudono definitivamente la partita. Ora bisognerà vedere quanto Reggio Emilia sarà in grado di metabolizzare velocemente questa serata visto che tra due giorni si torna in campo per gara 2, sempre al PaladelMauro.

TABELLINO 17-10 ; 21-15 ; 19-21 ; 25-18 ;

Avellino: Fesenko (24 punti), Logan (17), Thomas (12) ; rimbalzi 39 (Fesenko 9) ; assist 28 (Ragland 10)

Reggio Emilia: Wright (15), Aradori (14), Polonara (10); rimbalzi 33 (Wright 5) ; assist 13 (Wright 4)

