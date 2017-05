Avellino vince la serie sulla sirena, Pistoia accorcia contro Venezia

Continuano i playoff di Serie A. Stasera tornavano in campo Avellino e Reggio Emilia, e Venezia e Pistoia. Le squadre di casa erano entrambe con le spalle al muro, costrette a vincere per allungare le rispettive serie e rimanere in vita.

A Reggio Emilia, partono forte gli ospiti con parziale di 7-0 chiuso dal rientrante Ragland. Della Valle prova a guidare la reazione dei suoi ma gli irpini riescono a rimanere in vantaggio. Sul finale di quarto, sette punti di De Nicolao e quattro di Aradori avvicinano finalmente la Grissin Bon. Il primo parziale è 19-23. È sempre la Sidigas a fare la partita nel secondo quarto. Due triple di Ragland portano Avellino sul +9 (24-33). Ogni tentativo di rimonta dei padroni di casa è frustrato dall’attacco degli ospiti ma nel finale di tempo, sfruttando un fallo antisportivo di Fesenko, Aradori porta la sua squadra fino ad un solo punto di distanza. All’intervallo siamo 43-45. La Grissin Bon trova il primo vantaggio della gara nel terzo periodo, con la tripla di Della Valle e la schiacciata di Wright (59-54). È Fesenko a firmare la parità e nel finale ci pensano Leunen e Randolph. 63-66 a fine terzo quarto. Avellino conduce per gran parte del tempo. Aradori e Cervi rispondono a Logan e Ragland e riescono a completare l’aggancio. Si arriva in volata. Reggio sciupa, Avellino no. Leunen sulla sirena manda la Sidigas in semifinale.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA–SIGIDAS AVELLINO 79-80 (19-23, 24-22, 20-21, 20-26)

Grissin Bon Reggio Emilia: Aradori 22, Needham 6, Polonara 2, Reynolds 6, Della Valle 18, De Nicolao 7, Kaukenas 4, Cervi 8, Wright 6, Williams

Sidigas Avellino: Zerini, Ragland 21, Green 8, Logan 11, Esposito, Leunen 8, Cusin 8, Severini, Randoph 8, Fesenko 6, Thomas 10, Parlato

Anche a Pistoia l’inizio è tutto degli ospiti. Venezia infatti, vuole chiudere la serie già stasera e a metà quarto è avanti 5-12. I lagunari arrivano fino al +9 (9-18) ma nel finale di quarto si sveglia Petteway e con 7 punti riporta la squadra di casa in scia. Il primo periodo termina 22-24. Sostenuta dal suo pubblico, la The Flexx firma un parzialone di 14-4 con cui si porta in vantaggio (36-30). Venezia prova a fermare l’emorragia schierandosi a zona, costringendo Pistoia a tirare dall’arco. Boothe però non ha problemi e con una tripla porta i toscani sul 41-34 negli spogliatoi. La squadra di casa mette in campo tanta energia nel secondo tempo. Pistoia raggiunge la doppia cifra di vantaggio che riesce a mantenere per tutto il terzo periodo. Solo nel finale di tempo, Ress firma la tripla per accorciare sul 60-53. Bramos e Tonut ci provano dalla distanza ma alle loro triple rispondono immediatamente Jenkins e Magro (74-62). La Reyer ci prova in tutti i modi ma alla fine deve arrendersi. Petteway e Boothe affondano il colpo decisivo. Finisce 89-75 e tra due giorni si torna in campo per gara 4.

THE FLEXX PISTOIA–UMANA REYER VENEZIA 89-75 (22-24, 19-10, 19-19, 29-22)

The Flexx Pistoia: Petteway 26, Okereafor, Antonutti 6, Solazzi, Lombardi 8, Di Pizzo, Crosariol 4, Magro 11, Jenkins 10, Moore 11, Boothe 13