Brindisi batte Capo e mette un piede ai playoff, Della Valle show per Reggio e Jones mette ko l'EA7

Il match clou: Brindisi batte Capo d'Orlando e mette un piede ai playoff

La squadra di Sacchetti ribalta la sconfitta dell'andata (86-82) e mette un piede nei playoff avendo lo scontro diretto a favore con i siciliani in caso di arrivo a pari punti. Dopo un primo quarto equilibrato, l'Enel strappa nel secondo quarto andando a +11; la Betaland accorcia a metà terzo quarto ma nel finale di gara Moore e compagni conducono in porto una vittoria che potrebbe valere i playoff. Per Capo d'Orlando la speranza è di vincere la prossima e sperare in una contemporanea sconfitta proprio di Brindisi e di Pistoia, con le quali ha gli scontri diretti a sfavore.

L'MVP di giornata

Jarrod Jones (Pesaro): nel giorno della partita salvezza per la Consultinvest sfodera la miglior prestazione dell'anno. 27 punti in 36 minuti, 12 rimbalzi, 4 recuperi, 1 assist per 36 di valutazione. Gara mostruosa che annienta il reparto lunghi dell'Olimpia Milano e conferma Pesaro in serie A.

L'italiano

Amedeo Della Valle (Reggio Emilia): 27 punti nel successo di Reggio Emilia su Pistoia, che conferma la Grissin Bon al 6° posto con la certezza di poter solo migliorare la propria posizione in vista dell'imminente inizio dei playoff. 6/9 da due e 3/8 da tre per l'azzurro, che chiude con 26 di valutazione e trascina i suoi all'ampia vittoria sulla The Flexx.

La statistica

313: i rimbalzi catturati in 28 giornate disputate in questo campionato da Anosike della Pall. Varese, che valgono una media di 11.1. E' il migliore del campionato: con lui sotto canestro la squadra di Caja ha sempre avuto un buon controllo dei tabelloni.

Il quintetto ideale

Lee Moore (Brescia): spesso incosciente in alcune scelte offensive, gioca oggi una gara di grande sostanza, chiusa con 18 punti in 34 minuti con 4/7 da due, 5 rimbalzi e 2 assist per una valutazione totale di 17. Brescia ha pescato molto bene con gli americani: all'esperienza di Landry ha fatto da supporto – seppur con poca continuità – la guardia di Kennesaw, un classe '95 che varrebbe la pena confermare.

Lawrence Carter Robert (Brindisi): protagonista nel successo di Brindisi che potrebbe aver fatto fuori Capo d'Orlando nella lotta ai playoff, l'ala chiude con 13 punti, 10 assist e 20 di valutazione con più del 50% a tiro dal campo.

Shawn Jones (Avellino): arrivato da due settimane per sostituire Fesenko, sembra non aver avuto nessuna difficoltà ad inserirsi nel sistema di Sacripanti. Oggi chiude con una doppia doppia da 12 punti e 11 rimbalzi per 18 di valutazione.

