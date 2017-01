Caserta manda Reggio in crisi nera, Milano annulla Capo d'Orlando con super Fontecchio

Il match clou: Caserta beffa Reggio e sale al 6° posto in classifica

L'acciaccata Grissin Bon, che deve fare a meno in questa occasione anche di Pietro Aradori oltre che di Amedeo Della Valle e Stefano Gentile, ritrova un Kaukenas da 8 punti in 25' ma viene superata al fotofinish, in casa, dalla Pasta Reggia Caserta. Il match è in equilibrio, con i padroni di casa che dopo il primo tempo conducono di 8 lunghezze. Gap che viene azzerato da Caserta nella ripresa, per un finale al cardiopalma che porta al supplementare e alla rocambolesca vittoria della squadra di Dell'Agnello. Subito decisivo l'ultimo arrivato in terra campana, Yakhouba Diawara, 35enne ala ex Varese e Venezia. Con 14 punti in 31' minuti il francese mette subito la firma su una gara che rilancia le ambizioni playoff di Caserta e condanna Reggio alla quinta sconfitta nelle ultime sei partite (unica vittoria, quasi paradossale, contro la capolista Milano).

L'MVP di giornata

Hrvoje Peric: 27 punti in 25 minuti per l'ala croata, che chiude la propria prestazione con 13/18 da due, 7 rimbalzi e 4 recuperi, per 29 di valutazione, la più alta di giornata. Nel successo della Reyer la prova di Peric è quella che fa la differenza e che consente alla squadra di De Raffaele di confermarsi al 2° posto della classifica.

L'italiano

Simone Fontecchio: i 16 punti contro Capo d'Orlando oltre a farne il miglior realizzatore dell'Olimpia nel match (vinto agevolmente 90-74) confermano quanto di buono fatto vedere anche in Eurolega contro il Galatasaray. Fontecchio è una delle possibili basi per il futuro della nostra nazionale, Milano ha puntato su di lui investendoci e ora sembra dargli finalmente la fiducia che merita. Bisognerebbe però avere il coraggio di metterlo in campo anche in match e in momenti più importanti e decisivi.

La statistica

19 – Gli assist di Vitali, record in questa stagione e nella storia della Lega (ha superato sé stesso e i 18 assist fatti lo scorso 12/12 contro Cremona). Il playmaker di Brescia, che a referto fa segnare solo 5 punti, raggiunge i 22 di valutazione e i 23 di plus/minus grazie alla sua principale qualità, quella di passare la palla. E' lui il primatista in campionato con più di 8 “regali” a partita.

Il quintetto ideale

Rok Stipcevic: fondamentale la prestazione del play di Sassari nel successo della Dinamo a Varese. 21 punti in 27 minuti, 2/3 da due, 3/6 da tre e 8/8 dalla lunetta con 6 rimbalzi e 3 assist (29 di valutazione).

Michele Vitali: altra partita da numero 1 per il fratello piccolo. Con Luca che smazza 19 assist, Michele riceve e spara da tre punti, chiudendo con 5/8 dall'arco e 2/5 da due. Individualmente è spesso una sentenza dietro l'arco, altra buona notizia per Messina e la nostra nazionale.

Yakhouba Diawara: subito decisivo il 35enne francese, che con i suoi 14 punti in 31' mette la firma sul successo di Caserta a Reggio Emilia. Arrivato solo la settimana scorsa, l'ex Varese e Venezia può essere l'elemento in più per Dell'Agnello per restare in zona playoff fino al termine della stagione regolare.

