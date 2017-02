Cinciarini si prende Milano, Cremona infuocata dall'arco: 20/32 da 3 per 117 punti contro Torino

Il match clou: Reggio sorprende Venezia sulla sirena e rivede la luce

Grande equilibrio al Taliercio tra Venezia e Reggio, che si alternano al comando del match nei primi 3 quarti di gara. Benissimo la Reyer nel primo, con il break che manda a +12 la squadra di De Raffaele. Pronta la risposta della Grissin Bon, che con un parziale di 25-11 nel secondo mette la testa avanti all'intervallo, tenendola anche alla fine del terzo periodo di gioco. Mcgee, che inizialmente avrebbe dovuto giocare poco perché reduce da una bronchite, è protagonista con 16 punti nei primi 23' giocati mentre dall'altra parte è l'ultimo arrivato Reynolds a tenere in partita la Reggiana, anzi, a lanciarla a +10 a inizio ultimo quarto. Il quarto fallo del centro però riporta Venezia a contatto e si arriva al finale punto a punto con Needham che perde una palla sanguinosa a 11” dalla fine sul +2 e Haynes che sigla il +1 per la Reyer. Ma la Grissin Bon con De Nicolao trova il canestro della vittoria a 1” dalla fine per due punti che hanno del clamoroso!

L'MVP di giornata

Elston Turner: più punti (26) che minuti in campo (25), con percentuali al tiro oltre la media (4/7 da due e 6/9 da tre). La sua prova, insieme a un clamoroso 20/32 complessivo da dietro l'arco fanno fare a Cremona la gara dell'anno, portandola fuori dalle sabbie mobili dell'ultimo posto, ora condiviso con Varese.

L'italiano

Andrea Cinciarini: spesso criticato, oggi trova modo di rispondere ai suoi detrattori con un prova di sostanza, sostanzialmente perfetta. 14 punti con il 100% dal campo sporcato solo dal 5/6 dalla lunetta, cui aggiungere 2 rimbalzi, 2 assist e 2 recuperi. Valutazione più alta della squadra (17) e la sensazione di poter essere (ancora) utile anche alla nazionale.

Andrea Cinciarini, Milano-Reggio Emilia, LaPresseLaPresse

La statistica

20/32: l'incredibile statistica da tre punti che ha consentito alla Vanoli Cremona di rullare la Fiat Torino al Pala Radi. 117 punti segnati di cui 60 da tre: prova stellare che fa essere la Vanoli non più sola all'ultimo posto della classifica.

Il quintetto ideale

Nic Moore (Brindisi): trascinatore dei suoi a quella che è diventata una facile vittoria, ma dopo essere stati sotto nel primo quarto 18-15. 23 punti con tanti tiri soprattutto da 3 (6/12) a cui aggiungere 4 assist, 3 recuperi e 3 rimbalzi.

Elston Turner (Cremona): più punti (26) che minuti in campo (25), con percentuali al tiro oltre la media (4/7 da due e 6/9 da tre). La sua prova, insieme a un clamoroso 20/32 complessivo da dietro l'arco fanno fare a Cremona la gara dell'anno, portandola fuori dalle sabbie mobili dell'ultimo posto, ora condiviso con Varese.

Dominique Sutton (Trento): da quando è arrivato a Trento, la squadra ne ha giovato infilando una serie di risultati positivi. Solo 6 punti a referto, ma nei 25 minuti passati sul parquet la sua presenza è fin troppo evidente. Miglior valutazione di squadra (14) con 4 assist, 8 rimbalzi e 3 recuperi, per 19 di plus/minus.

Adonis Thomas (Avellino): l'ala di Missouri decide il match contro Pesaro grazie ai 20 punti realizzati. Una prestazione solida che tiene la squadra di Sacripanti aggrappata al secondo posto dietro a Milano.

Jalen Reynolds (Reggio Emilia): presenza clamorosa nel match della sua Reggio Emilia a Venezia. In area è un fattore, andando su tutti i palloni che ballano attorno al ferro. Chiude con 21 punti e 8/9 al tiro, regalando alla Reggiana due punti che valgono oro in casa dell'ex seconda in classifica.