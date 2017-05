Clamoroso al Forum! Capo d'Orlando batte Milano in gara-1 dei playoff; Trento ok

Prima giornata di quarti di finale nei Playoff del Campionato di Serie A1 2017 di basket e prime sorprese nella massima serie nostrana con la vittoria di Capo d’Orlando al Forum di Assago contro l’EA7 Armani Milano. Nella seconda partita in programma successo di Trento su Sassari.

Partiamo proprio dalla partita del Forum: l‘Orlandina ha ottenuto il primo storico successo della sua storia ai playoff contro la squadra favorita per la conquista del titolo. Una partita quasi in controllo, in cui l’Armani è stata avanti una sola volta mentre gli ospiti hanno costruito azione dopo azione e possesso dopo possesso la vittoria. Da sottolineare le prove rispettivamente da 17 e 18 punti di Tepic e Iannuzzi, che hanno trascinato la squadra verso lo score finale di 87-80. Per Milano non sono bastati, invece, i 24 di Dada Pascolo, per lunghi tratti in panchina nonostante sembrasse in serata, tanto da riportare la sua squadra vicino agli avversari nei minuti finali. Troppe, in ogni caso, le palle perse prodotte dalla squadra meneghina che ha terminato al primo posto la stagione regolare.

Il tabellino

EA7 Armani Milano 80 – 87 Betaland Capo d’Orlando

Milano: Pascolo 24, Simon 11, Hickman 13, McLean 9, Macvan 8, Cinciarini 6, Kalnietis 5, Raduljica 2, Tarczewski 2

Capo d’Orlando: Iannuzzi 18, Tepic 17, Ivanovic 13 con 7 assist, Kikowski 11, Delas 10, Archie 8, Diener 6, Laquintana 2, Nicevic 2

Partita a basso punteggio e dominato dalle difese tra Dolomiti Energia Trentino e Banco di Sardegna Sassari. La squadra di casa, alla fine, è riuscita a conquistare la vittoria in questa gara 1 crescendo di colpi nella seconda metà di gara e lasciando al palo la formazione ospite, che non è riuscita a reagire complici anche le pessime percentuali al tiro. I primi 20′ di gioco sono stati equilibrati e si sono conclusi con Trento in vantaggio 27-26. Da lì in avanti, però, azione dopo azione il vantaggio si è esteso fino a cristallizzarsi sul 65-55. Per i padroni di casa 16 punti di Joao Gomes mentre Bell è stato l’unico giocatore di Sassari ad andare in doppia cifra, pur fermandosi a quota 10 punti.

Il tabellino

Dolomiti Energia Trentino 65 – 55 Banco di Sardegna Sassari

Trento: Craft 7, Foray 5, Lovisotto, Lechthaler, Flaccadori 8, Sutton 9, Bernardi, Shields 7, Gomes 12, Hogue 12

Sassari: Lighty, Lydeka 9, Sacchetti 1, Stipcevic 7, D’Ercole 6, Savanovic 9, Monaldi, Devecchi 2, Lawal 9+11 rimbalzi, Bell 10, Lacey 2, Ebeling