Colpaccio di Sassari, espugnata Venezia che fallisce l’aggancio a Milano

Colpaccio di Sassari nell’anticipo della 14esima giornata della Serie A1 di basket maschile. I ragazzi di Pasquini sono riusciti a espugnare il campo di Venezia con un convincente 84-71, fermando così la Reyer che era reduce da sette vittorie consecutive e che cercava l’aggancio momentaneo al primo posto occupato da Milano.

Sassari ottiene invece un successo fondamentale in ottica Final Eight di Coppa Italia, imponendosi al Taliercio per la quinta volta consecutiva e salendo così all’ottavo posto in classifica in attesa delle altre partite del turno. Venezia ha dovuto fare a meno di Filloy in partenza a causa di un risentimento agli adduttori mentre i sardi si affidano a un quintetto privo di Carter e Olaseni.

In bella mostra Johnson-Odom (14 punti) e Laval (11), doppia cifra anche per Bell e Savanovic (10 a testa). A Venezia non sono bastati Ejim (17) e Haynes (11).

All’intervallo Sassari conduceva per 41-34 (parzialone di 14-1) ma la differenza decisiva è stata fatta nel terzo quarto. La Reyer si riportava a -3 ma la tripla di Johnson, un gioco potenziale da tre punti di Lawal e le bordate di D’Ercole, Stipcevic e Bell valevano il 65-48 che sostanzialmente chiudeva chiuso i conti.

Stasera (ore 20.45) l’altro anticipo tra Caserta e Avellino, il sentitissimo derby campano. Domani tutti gli altri match.