E' Brescia la regina di giornata: i fratelli Vitali la portano al sogno Final8

Il match clou: Brescia sorprende Pistoia e vola alle Final8

La partita più bella della giornata è quella di Brescia, dove la Germani ottiene un corposo successo sulla The Flexx Pistoia e si qualifica, in extremis, alle Final8 di Coppa Italia, in programma dal 16 al 19 febbraio a Rimini. Nevralgico il 3° quarto della formazione di casa, chiuso sul 31-22 con i fratelli Vitali protagonisti. Luca con gli assist (9), Michele con uno strepitoso 5/6 dall'arco che lo porta ai 22 punti totali. Per la prima volta la Germani vola alla fase finale della Coppa Italia, da neopromossa un risultato strepitoso per la società lombarda.

L'MVP di giornata

MarQuez Haynes: 28 punti di dominio puro nella vittoria al fotofinish di Venezia a Brindisi, che confermano la Reyer come seconda forza del torneo. Nonostante percentuali non pazzesche (28% da due, 41% da tre), nei 42' minuti in campo (in una maratona finita dopo un supplementare) è il giocatore di riferimento della squadra di De Raffaele.

L'italiano

Michele Vitali: da qualche settimana va vicino al nostro “premio”, e questa volta non glielo toglie nessuno. Al di là dei 22 punti realizzati in 23' con un clamoroso 5/6 da tre, è la consapevolezza di poter essere determinante offensivamente per una squadra di Serie A a farne uno dei giocatori in maggior crescita del torneo. Un bene per la nazionale, un ben per Brescia che grazie a questa prestazione e al successo su Pistoia si guadagna la storica qualificazione alle Final8 di Coppa Italia.

La statistica

2 – Le sconfitte consecutive ottenute dalla Grissin Bon Reggio Emilia nelle ultime due partite dopo il bellissimo successo su Milano. Ok gli infortuni, tantissimi, ma c'erano anche contro Milano, e la sconfitta con punteggio così ampio contro una squadra che lotta per la salvezza (Cremona) è un segnale allarmante verso il prossimo futuro.

Menetti - Reggio Emilia-Capo d'Orlando - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Il quintetto ideale

Marquez Green: fondamentale nel portare i suoi al supplementare e fondamentale nell'extra time con un paio di bombe siderali che lanciano Avellino verso la vittoria di 10 sull'Aquila Trento.

MarQuez Haynes: 28 punti di dominio puro nella vittoria al fotofinish di Venezia a Brindisi, che confermano la Reyer come seconda forza del torneo. Nonostante percentuali non pazzesche (28% da due, 41% da tre), nei 42' minuti in campo (in una maratona finita dopo un supplementare) è il giocatore di riferimento della squadra di De Raffaele.

Michele Vitali: da qualche settimana va vicino al nostro “premio”, ma questa volta non glielo toglie nessuno. Al di là dei 22 punti realizzati in 23' con un clamoroso 5/6 da tre, è la consapevolezza di poter essere determinante offensivamente per una squadra di Serie A a farne uno dei giocatori in maggior crescita del torneo. Un bene per la nazionale, un ben per Brescia che grazie a questa prestazione e al successo su Pistoia si guadagna la storica qualificazione alle Final8 di Coppa Italia.

Paul Stephan Biligha: si gioca la palma del miglior italiano con il connazionale Vitali. Prova da 21 punti (record in A) con 22 di valutazione (8/11 dal campo). Fondamentale la sua prova nella vittoria a sorpresa della Vanoli Cremona (2a consecutiva, fiato in chiave salvezza) su un'irriconoscibile Reggio Emilia.

Jarrod Jones: il centro di Pesaro, con 19 punti in 26 minuti e una gara da 7/11 da due, è il punto di riferimento della squadra di Bucchi, che supera un po' a sorpresa Capo d'Orlando restando a +2 sul duo di finalini di coda del campionato composto da Cremona e Varese.