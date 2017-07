Il calendario della Serie A 2017-2018: Virtus Bologna-Trento piatto forte della prima giornata

La Lega Basket ha diramato il calendario della Serie A PosteMobile 2017-18: la Vanoli Cremona viene inserita in attesa della delibera del Presidente Federale di iscrizione al campionato 2017-18. Si parte domenica 1 ottobre con un turno che prevede subito una sfida di alto livello tra la finalista della scorsa stagione, e cioè la Dolomiti Energia Trentino, e la rinnovatissima neopromossa Segafredo Virtus Bologna di Aradori e Gentile mentre i campioni d’Italia della Umana Venezia saranno impegnati a Varese. In questa prima giornata previsto il posticipo tra Betaland Capo d’Orlando e The Flexx Pistoia a giovedì 5 ottobre per consentire ai siciliani di scendere in campo lunedì 2 ottobre nella gara di ritorno del Qualifications Round di Basketball Champions League (andata prevista il 29 settembre).

Alla seconda giornata la riedizione della ultima finale scudetto tra Umana Venezia e Dolomiti Energia Trentino mentre alla sesta giornata il ritorno dell’ex Alessandro Gentile a Milano contro l’Olimpia. Nel periodo natalizio sono previsti due turni: uno martedì 26 dicembre (Trento, Reggio Emilia e Torino anticiperanno al 23 dicembre visto il turno di Eurocup previsto per il 27 dicembre) e uno martedì 2 gennaio. La sfida di ritorno tra Milano e Bologna sarà invece anticipata a sabato 10 marzo a causa dell’impegno di Euroleague della EA7 Emporio Armani Milano previsto per lunedì 12 marzo contro il Real Madrid.

Solo la Finale al meglio delle 7 gare

I playoff da quest’anno vedranno oltre ai quarti anche le semifinali al meglio delle 5 gare con la sola serie di finale che rimane al meglio delle 7 gare. Lo sprint tricolore partirà sabato 12 maggio con due ipotesi.

- Nel caso l’Olimpia Milano non partecipi alla Final Four di Euroleague (dal 18 al 20 maggio) queste le date: QUARTI DI FINALE: Gara1 12 e 13 maggio; gara2 14 e 15 maggio; gara3 16 e 17 maggio; gara4 18 e 19 maggio; gara5 21 e 22 maggio. SEMIFINALI: gara1 24 e 25 maggio; gara2 26 e 27 maggio; gara3 28 e 29 maggio; gara4 30 e 31 maggio; gara5 1 e 2 giugno. FINALE: gara1 5 giugno; gara2 7 giugno; gara3 9 giugno; gara4 11 giugno; eventuale gara 5 13 giugno; eventuale gara6 15 giugno ed eventuale gara 7 17 giugno.