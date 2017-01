Ivanovic manda in orbita Capo, Ferrero fa sognare Varese e Sassari schianta Reggio

Il match clou: Sassari fa male a Reggio Emilia, che crolla ancora

5° vittoria consecutiva della Dinamo Sassari sulla sempre più debilitata Reggio Emilia, che nonostante il buon inserimento del neo acquisto Jalen Reynolds e i 20 punti di un ritrovato Amedeo Della Valle, incappa nella 4° sconfitta consecutiva e abbandona le prime posizioni della classifica, ritrovandosi invischiata nella lotta playoff al momentaneo 7° posto, che a livello di punti sarebbe il 5° insieme a Betaland e Fiat. Sassari invece non più è una sorpresa, ma sempre più una certezza di questo campionato. Con la 10a vittoria stagionale e i 20 punti in classifica, il 4° posto ora è suo, con ambizioni di poter fare ancora meglio.

L'MVP di giornata

Nikola Ivanovic: il classe '94 di Podgorica, arrivato pochi giorni fa in prestito dall'AEK Atene per sostituire Fitipaldo (accasato ormai da settimane al Galatasaray) è stato subito protagonista in maglia Capo d'Orlando. In 32' sul parquet 18 punti con 2/3 da due e 3/7 da tre, 5/5 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 assist e 22 di valutazione, per una vittoria (su una Venezia in formissima) che tiene la Betaland nell'Elite della serie A.

L'italiano

Giancarlo Ferrero: è la prima volta che entra nelle nostre “grazie”, ma la serata è di quelle da ricordare per l'ex Casale Monferrato. Nella Varese che lotta per salvarsi e che veniva da sei sconfitte consecutive, la prestazione dell'esterno di Bra è fondamentale per il successo dell'Openjobmetis sul campo di Caserta, che tiene la squadra a +2 sul fanalino di coda Cremona. 15 punti in 21' con 1/2 da due e 2/5 da tre, 7/7 dalla lunetta e 12 di valutazione. In un campionato che premia, tranne in rari casi, sempre più i giocatori stranieri, la prova di Ferrero dà speranza al nostro movimento.

La statistica

21 – I rimbalzi di Anosike, record stagionale che batte il suo precedenti (20), fatto registrare nella partita contro Cremona di inizio gennaio. E' la 3° prestazione personale in carriera per lui dopo i 25 catturati nella stagione 2013/14 con la maglia di Pesaro a Brindisi e i 22 nella stessa stagione contro Avellino. E' la 2a prestazione assoluta in maglia Varese: meglio di lui solo Corny Thompson nella stagione '87/'88 (22).

Il quintetto ideale

Nic Moore: il play di Brindisi è un fattore nel successo su Pistoia. 24 punti in 33' con 6/10 da tre e 5 assist (19 di valutazione), per un giocatore che fin qui non aveva ancora mostrato tanto in maglia Enel.

Jamil Wilson: l'ala americana di Torino (25 anni) sfodera la grande prova, che conduce Torino al successo al fotofinish su Pesaro. 20 punti con 4/5 dall'arco e 2/3 da due, cui aggiunge 4/4 ai liberi, 3 rimbalzi per 17 complessivo di valutazione in 21' giocati.

JaJuan Johnson: ha mostrato già più volte al pubblico di Cantù di poter essere il trascinatore della Red October. Questa sera mette i panni dell'eroe e, insieme a un Cournooh da 14 punti e 25 di valutazione, con i suoi 14, 11 rimbalzi e 21 di valutazione consente alla squadra di Bolshakov di staccare le ultime tre della classe di 2 vittorie.