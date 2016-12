L'EA7 Milano non può sbagliare contro Reggio Emilia priva di Della Valle

Nonostante le feste natalizie non si ferma il campionato di Serie A di basket: domani le 16 squadre impegnate nella massima serie nostrana scenderanno in campo per la 13esima giornata. Aprirà il programma, in diretta su Sky Sport 2 alle 18.45, la sfida tra Openjobmetis Varese e Umana Reyer Venezia. Favori del pronostico tutti per la Reyer, che non può permettersi di perdere punti per provare ad imbastire un inseguimento in classifica all’EA7 Armani Milano, impegnata alle 20.45 e in chiaro sui canali di Rai Sport in casa della Grissin Bon Reggio Emilia, terza forza del campionato proprio alle spalle di Milano e Venezia. Da queste due partite dipenderà la nuova fisionomia della classifica e delle prime tre posizioni.

Tutte le altre partite, invece, sono in programma per le 20.30, di fatto in contemporanea. La Sidigas Avellino cerca punti contro Betaland Capo d’Orlando in una partita che sulla carta dovrebbe essere molto equlibrata e spettacolare per il pubblico presente al palazzetto. Il Pasta Reggio Caserta, invece, dovrà difendersi dall’attacco dell’Enel Brindisi, che in caso di vittoria tra le mura amiche raggiungerebbe in classifica la squadra campana con un record di 7-6. Scontro diretto atteso anche tra Banco di Sardegna Sassari e Fiat Torino, rispettivamente in nona e ottava posizione, e divise da due soli punti. Lo spettacolo, dunque, non mancherà neanche durante il periodo delle feste: un’occasione in più per recarsi nei palazzetti di tutta Italia e sostenere la propria squadra in famiglia o con gli amici approffittando di questa possibilità e delle tante partite interessanti che si giocheranno domani sera.

Tutte le partite e gli orari della 13esima giornata:

Openjobmetis Varese – Umana Reyer Venezia 27/12 18:45 Sky Sport 2 HD

Sidigas Avellino – Betaland Capo d’Orlando 27/12 20:30

Banco di Sardegna Sassari – Fiat Torino 27/12 20:30

Enel Brindisi – Pasta Reggia Caserta 27/12 20:30

Red October Cantù – Vanoli Cremona 27/12 20:30

Consultinvest Pesaro – The Flexx Pistoia 27/12 20:30

Germani Basket Brescia – Dolomiti Energia Trentino 27/12 20:30

Grissin Bon Reggio Emilia – EA7 Emporio Armani Milano 27/12 20:45 Rai Sport 1 e Rai Sport 1 HD

