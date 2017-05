L'energia di Trento sorprende Milano: sorpresa al Forum, passa la Dolomiti per 66-76

Al Forum ecco la prima sorpresa di queste semifinali di campionato: la Dolomiti Energia Trentino espugna con merito il Forum di Assago e si porta in vantaggio nella serie con l’EA7 Emporio Armani Milano. 66-76 il risultato finale a favore degli uomini di coach Maurizio Buscaglia che, dopo un primo quarto sotto di sette punti, hanno messo sotto Milano per i restanti trenta minuti.

Per l’Aquila, all’esordio in una finale scudetto, è una serata dolcissima: arriva il quarto successo consecutivo in questi playoff dopo il netto 3-0 inflitto a Sassari. Cinque uomini in doppia cifra per gli ospiti (Hogue 23, Gomes 13, Shields 12, Sutton e Flaccadori 10), ma soprattutto un’energia ed uno spirito di sacrificio che ha permesso alla formazione trentina di arrivare prima su tutte le palle sporche e di mettere sotto fisicamente la formazione di Repesa.

Sabato gara-2 al Forum

Per Milano è invece un copione già vissuto nei quarti di finale contro Capo d’Orlando: prima gara della serie persa male, senza opporre all’energia di Trento la necessaria cattiveria e senza far valere la maggiore esperienza nel giocarsi partite di questo genere. Per l’Armani la serie è ancora lunga, tra 48 ore si torna in campo per gara-2 sempre al Forum ed in quel caso l’atteggiamento degli uomini di Repesa dovrà essere sensibilmente diverso.

Il tabellino

EA7 OLIMPIA MILANO-AQUILA BASKET TRENTO 66-76 (17-10; 41-38; 54-58)

EA7 OLIMPIA MILANO: McLean 6, Fontecchio ne, Hickman 11, Kalnietis 0, Mačvan 5, Pascolo 4, Tarczewski 15, Cinciarini 5, Sanders 8, Abass ne, Cerella ne, Simon 12. All.: Repesa.

AQUILA BASKET TRENTO: Sutton 10, Bernardi ne, Craft 4, Forray 2, Flaccadori 10, Lovisotto ne, Beto Gomes 13, Hogue 23, Lechthaler 2, Shields 12. All.: Buscaglia.

Arbitri: Tolga Sahin, Manuel Mazzoni, Denny Borgioni.