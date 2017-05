Marcus Landry MVP della stagione regolare. Vincenzo Esposito nominato coach dell'anno

Con la fine della stagione regolare sono stati annunciati da parte della Lega Basket i premi dell’anno. Il titolo di MVP della stagione 2016/2017 è andato all’americano Marcus Landry, che milita nella neopromossa Germoni Brescia. La votazione ha visto coinvolti una giuria di giornalisti specializzati, gli allenatori, i general manager ed i capitani delle 16 squadre di Serie A. L’ala ha prevalso con 105 voti, precedendo Joe Ragland della Sidigas Avellino con 98 e Pietro Aradori della Grissin Bon Reggio Emilia con 73. Landry ha chiuso la stagione come miglior realizzatore del campionato, con 19.6 punti di media a partita, unico giocatore ad andare in doppia cifra in tutte le 30 gare disputate. A questo, aggiunge 4.6 rimbalzi e 1.5 assist a partita. Il giocatore di Brescia succede così nell’albo d’oro a James Nunnally della Sidigas Avellino.

La votazione per il miglior allenatore dell’anno invece, è stata vinta da Vincenzo Esposito, coach della The Flexx Pistoia. L’ex giocatore casertano ha raccolto 155 voti, contro i 122 di Walter De Raffaele dell’Umana Reyer Venezia, secondo, ed i 98 di Gennaro Di Carlo della Betaland Capo d’Orlando, terzo. Esposito, che succede a Cesare Pancotto, siede sulla panchina toscana dal 2015 ed ha portato la squadra alla seconda apparizione consecutiva ai playoff.

Diego Flaccadori della Dolomiti Energia Trento si è confermato invece, per il secondo anno consecutivo, il miglior under 22 del campionato. L’italiano ha dominato la votazione con 186 voti complessivi, staccando nettamente Simone Fontecchio dell’EA7 Emporio Armani Milano (secondo anche l’anno scorso) con 108 voti, e Lee Moore della Germoni Brescia, terzo con 77. Flaccadori, che si è dichiarato eleggibile per il Draft NBA del prossimo mese di giugno, ha chiuso l’annata con 9.0 punti e 1.7 assist di media in 22.0 minuti di impiego, migliorando nettamente le cifre dello scorso anno. Infine, il premio come miglior dirigente della stagione è andato a Giuseppe Sindoni. Con 138 voti, il direttore sportivo della Betaland Capo d’Orlando ha preceduto Salvatore Trainotti della Dolomiti Energia Trento (vincitore due anni fa) con 87 voti e Nicola Alberani della Sidigas Avellino (vincitore della scorsa edizione) che ha totalizzato 76 voti.