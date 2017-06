Meraviglia Trento: finale scudetto per la prima volta! Milano maltrattata anche in gara 5

Serviva un miracolo o almeno una reazione di grinta, energia, attributi a Milano per ribaltare la serie e invece gara 5 esattamente come gara 4 è stata l'apoteosi della favola di Trento. Milano nella gara senza domani viene spazzata via 102-82 una volta da una Dolomiti Trento, commovente per approccio, voglia di sacrificarsi e capacità di giocare una pallacanestro di squadra. Il più grande upset della storia recente della Serie A italiana di basket si materializza in una gara 5 senza storia, in cui la squadra di Boscaglia maltratta e umilia un’Olimpia già in vacanza e sconcertante per la pochezza difensiva e la passitività con la quale si fa travolgere da una squadra con un grande cuore ma un roster nettamente più corto e blasonato rispetto a quello della squadra di Repesa.

In quattro anni dalla A2 alla finale

Alla prima semifinale scudetto della sua storia, Trento approda in finale Scudetto al termine di una serie clamorosa: in cui con una difesa arcigna e una pallacanestro organizzata ha incrinata le (poche) certezze di una corazzata solo sulla carta come l’EA7 Milano. Tolta la vittoria in gara 3, Milano non è mai stata padrona di questa serie ed ha inseguito una squadra senza prima donne, conscia dei propri limiti ma capace di rimanere sul pezzo e che con le proprie armi poteva impensierire una squadra fatta di grandi nomi e blasone ma zero chimica e voglia di difendere il tricolore cucito sul petto. Se a Milano inizia ufficialmente la stagione dei processi, a Trento si sogna ad occhi aperti lo scudetto e ci si gode una crescita esponenziale. Fondata appena 22 anni fa, l'Aquila Trento in sette anni di guida di coach Buscaglia è passata dalla Divisione Nazionale A alla finale Scudetto, giocando una semifinale di EuroCup nel 2015-2016 e migliorando costantemente il risultato dell'anno precedente. Un miracolo sportivo assoluto e che andrebbe probabilmente studiato...

" "Abbiamo fatto una serie incredibile, fino al 4° quarto abbiamo fatto una difesa clamorosa ed ora proveremo ad andare avanti a vivere un sogno - racconta Diego Flaccadori - Giocavamo contro Milano e tutti pensavano vincessero loro, abbiamo difeso forte sapevamo di giocare contro i più forti. Noi siamo stati bravi a pensare una partita alla volta, pensare di batterli 4-0 significa non essere connessi e fuori dalla realtà. Ora ci riposiamo, attendiamo con ansia e proveremo ad andare avanti "

La cronaca

Dopo due quarti sostanzialmente in equilibrio, Forray e compagni spaccano la gara nel terzo parziale chiuso con un eloquente 33-15. Milano esce contestata dal proprio pubblico. Trento festeggia uno storico traguardo e ora attende per l'atto conclusivo, dove in ogni caso partirà con il fattore campo a sfavore, la vincente della serie fra Venezia ed Avellino attualmente ferma sul 2-2. Grande prova di squadra per Trento con cinque giocatori in doppia cifra: Sutton (26), Shields (17), Hogue (17), Craft (14) e Flaccadori (14). Nelle fila di Milano l'unico a salvarsi è Sanders con 25 punti.