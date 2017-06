Mercato: Meo Sacchetti nuovo allenatore di Cremona, Sassari scatenata: c'è anche Randolph

Prosegue senza sosta il mercato della Serie A di basket, coinvolgendo sia giocatori che allenatori. La notizia più importante degli ultimi giorni riguarda Meo Sacchetti. Il coach pugliese ha rescisso il contratto che lo legava all’Enel Brindisi, nonostante l’accordo fosse valido anche per il prossimo anno con opzione per il successivo. Neanche il tempo di comunicare la rescissione che già è stato tempo di un altro annuncio ufficiale: Meo Sacchetti è stato infatti già ufficializzato come nuovo allenatore della Vanoli Cremona, avendo raggiunto con la squadra lombarda un accordo fino al 30 giugno 2020. Nonostante la retrocessione in A2 infatti, la Vanoli ha deciso di puntare su un tecnico esperto per provare a risalire immediatamente nella massima serie.

Rimanendo in tema allenatori, la Consultinvest Pesaro ha comunicato di aver rinnovato il contratto del tecnico Spiro Leka, subentrato a marzo. Il 52enne albanese continuerà a guidare la squadra marchigiana anche nella prossima stagione.

La protagonista del mercato fin qui è senza il Banco di Sardegna Sassari. Dopo gli acquisti di Achille Polonara, William Hatcher e Scott Bamforth infatti, la società sarda ha messo a segno un altro colpo. Si tratta di Levi Randolph, guarda classe 1992, visto la scorsa stagione con la maglia della Sidigas Avellino, con cui ha chiuso con 9.6 punti, 3.1 rimbalzi, il 48,0% da due e il 43.6% da tre. Per una guarda che viene, una che va: l’americano David Lighty ha salutato la Sardegna per trasferirsi in Francia, all’Asvel. Lighty era arrivato a Sassari lo scorso febbraio dopo aver cominciato la stagione a Trento.

Anche la Pallacanestro Cantù ha rafforzato il reparto guardie, ingaggiando Randy Culpepper. Americano, classe 1989, ha giocato negli ultimi due anni in Turchia, tra Besiktas e Balikesir. In Europa ha vestito anche le maglie del Limoges, squadra francese, e di Volgograd. Con la squadra russa ha disputato l’Eurocup 2014/15, chiusa come top scorer della competizione con 19.2 punti di media a partita. Un altro cambio infine, ha riguardato la dirigenza della squadra canturina. Il Direttore Sportivo Gianluca Berti infatti, ha deciso di lasciare la Pallacanestro Cantù.