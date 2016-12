Milano cade ancora: a Bologna è Reggio la "grande", Repesa ora rischia davvero

Il match clou - Seppur incerottata, la grande questa sera è Reggio

Sorpresa al Pala Dozza di Bologna, palazzo scelto per l'occasione per portare un maggior numero di appassionati reggiani a sostenere i propri beniamini. Mossa azzeccata da parte della società, che trova dai suoi una gara tutto cuore che porta allo scalpo della prima della classe. Dopo un primo quarto da 9-19 che fa pensare al peggio per i biancorossi di casa, trascinata da uno strepitoso Pietro Aradori – senza Della Valle e Gentile – la Grissin Bon gioca alla pari e nella ripresa tiene spesso la testa avanti nel match, vincendo 91-87. Vittoria che mantiene Reggio a -2 da Venezia e mette Milano al muro. Dopo questa ennesima brutta figura, la società potrebbe provvedere al cambio della guida tecnica. Repesa è in bilico: per la sua succesione si fanno i Recalcati e, soluzione interna, dell'attuale vice Cancellieri.

L'Mvp di giornata

Adonis Thomas: nello strabordante 94-65 con cui la Sidigas Avellino spiana la Betaland Capo d'Orlando la prova della guardia di Memphis è memorabile: in 27 minuti in campo realizza 24 punti con 5/6 da due e 4/6 da tre. Di non meno incidenza il +22 di plus/minus che fa comprendere bene quanto la sua sola presenza in campo abbia fatto bene alla squadra in questa occasione.

L'italiano

Pietro Aradori: senza Amedeo Della Valle sapeva che i palloni questa sera al Pala Dozza sarebbero transitati spesso dalle sue mani. Non ha mai peccato in senso di responsabilità e, un tiro dietro l'altro ha chiuso un primo tempo da manuale con 20 punti e 7/11 al dal campo in due quarti (17'), con 21 di valutazione e +12 di plus/minus che consentono alla Grissin Bon di chiudere il primo tempo avanti di 5 punti contro la capolista. Ripresa meno brillante ma in controllo, che lo porta a sigillare il suo referto con 26 punti e 24 di valutazione.

Pietro Aradori Reggio Emilia 2016LaPresse

La statistica

36 – i punti del secondo quarto di Reggio Emilia, record per questo campionato. Frutto del ventello di Aradori e di una sterzata della squadra di Menetti che dal 9-19 del primo quarto ha ribaltato il risultato andando in spogliatoio sul 45-40, per un parziale di 36-21.

Il quintetto ideale

Joe Ragland: è praticamente il punto fermo del “nostro” Best5 settimana dopo settimana. 18 punti con i primi 7 tiri tentati (senza giri in lunetta), nei primi 18' sul campo. Chiude a 20 con 25 di valutazione (8 assist).

Pietro Aradori: partita maiuscola nella difficoltà di una squadra e di un reparto dove sa di essere il primo terminale offensivo. Non forza esageratamente, sparacchia nella ripresa ma è anche il primo che si butta per cercare di prendere un pallone già perso. Gara da capitano, leader vero, chiusa con 26 punti, 6 rimbalzi e 3 assist.

Adonis Thomas: prova memorabile per la guardia di Avellino, che in 27 minuti in campo realizza 24 punti con 5/6 da due e 4/6 da tre.

Amath M'Baye: nello straripante successo di Brindisi su Caserta (100-72) il 27enne francese si fa notare tra i migliori dei suoi: 20 punti, 22 di valutazione con il 50% dal campo.

Andrea Crosariol: importo determinante quello del lungo italiano nella vittoria esterna di Pistoia sul campo di Pesaro (57-59). 14 punti e 7 rimbalzi per 20 di valutazione. Oro colato per Esposito, che conferma i suoi in piena – e al momento tranquilla - zona salvezza.