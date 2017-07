Nuovi arrivo in casa Olimpia Milano: ufficiali Bertans e Goudelock

L’EA7 Emporio Armani Milano annuncia l’arrivo di un nuovo giocatore: la guardia Dairis Bertans, classe 1989, proveniente dal Darussafaka Istanbul. Lettone di 193 centimetri, ha vinto 4 campionati nazionali e nella passata stagione ha fatto il suo esordio in EuroLeague con la maglia del Darussafaka, segnando 6,4 punti di media in 32 gare con il 50% da tre punti (33/66), in 16 minuti di utilizzo medio.

E’ stato 8° assoluto nelle triple e 14° nei tiri liberi con l’89,1%. Il suo career high in Europa è di 29 punti contro il Baskonia, mentre a Milano fece bella figura segnandone 18. Nella sua carriera giovanile si ricorda un bronzo agli Europei U18 del 2007, mentre ha già disputato tre edizioni dei campionati europei con la nazionale maggiore.

Sarà lui a prendere idealmente il posto di Kruno Simon – passato all’Anadolu Efes di Istanbul - nello scacchiere di Simone Pianiagiani. L’arciere da armare per aprire il campo e alzare le percentuali del tiro da tre punti, tanto amato dall’ex tecnico della nazionale azzurra.

Annuncio odierno anche per Andrew Goudelock, guardia in uscita dal Maccabi Tel Aviv. Classe 1998, americano di Stone Mountain, venne scelto dai Los Angeles Lakers al draft del 2011 con la 46esima scelta, dove giocò una stagione e mezza, con l'apice dei playoff 2013 sostituendo Kobe Bryant e facendo registrare 12 punti di media in quella post-season. In Europa dal 2013, fu MVP di Eurocup alla prima stagione all'Unics Kazan con 18.8 punti di media e MVP della VTB League. L'anno dopo al Fenerbahce, con cui raggiunse per la prima volta le Final4 di EuroLeague, perdendo la semifinale con il Real ma guidando la squadra con 26 punti. L'anno dopo metà stagione in Cina e poi agli Houston Rockets, per finire al Maccabi, con cui nell'ultima annata ha vinto una Coppa di Israele segnando 17,3 punti di media in EuroLeague con il 45,3% da tre e il 91,3 dalla lunetta. Sarà lui il go-to-guy dell'Olimpia 2017-18.