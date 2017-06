Olimpia Milano: il fallimento in campionato e il complesso di superiorità

La stagione dell'EA7 Emporio Armani Milano si è chiusa venerdì sera con la sconfitta in gara 5 nella semifinale contro Trento. Una sorpresa il 4-1 della Dolomiti Energia, se ci soffermiamo al pronostico iniziale, ma che nella realtà e per quanto mostrato dalla squadra di Buscaglia è il risultato giusto, ampiamente meritato, per una società (Trento) che dopo la scalata dalla B alla A ha sfiorato la finale di Eurocup nella scorsa stagione e ha raggiunto quella scudetto in questa.

Torniamo a Milano però, fulcro della nostra analisi. Se pensiamo a come l'Olimpia ha iniziato questa stagione, ai proclami, alle aspettative e ai soldi che Giorgio Armani ha investito per costruire una squadra che rendesse in Italia e in Europa e riuscisse a conquistare il maggior numero di trofei disponibili, è lampante come i piani siano naufragati e dilaghi ora la delusione di tifosi e ambiente, che come due stagioni fa programmano tutto per finire in gloria e si trovano a complimentarsi con gli avversari. Lo possiamo definire come un “complesso di superiorità”, quella che Milano sa di avere sulla carta in Italia ma che le si ritorce contro come già accaduto, facendo crollare il castello di idee e progettualità che, nel corso degli anni, continua a essere il cruccio dell'era Armani. Una società che ha più soldi degli altri ma che – lo dicono i fatti – sbaglia spesso scelte a livello tecnico e in sede di programmazione.

Facile firmare ora il De Profundis di un pugile al tappeto, ma osservando i (pochi) progressi e i (tanti) regressi messi in luce dalla squadra durante tutta la stagione, l'elenco degli errori inizia la scorsa estate. Proviamo ora a riassumere passaggi più significativi.

L'affair Gentile (iniziato un anno fa a scudetto ottenuto)

Le parole del giocatore nel giorno della festa (“Potrebbe essere l'ultima con Milano”) non sono mai andate già alla società che avrebbe voluto cederlo a fine stagione, ma il mercato estero – dove il talento campano avrebbe dovuto avere molto appeal – non ha risposto come si credeva e Milano si è ritrovata con un ex capitano scontento e declassato da ruolo e responsabilità, fino allo scontro e all'addio di metà stagione.

Alessandro Gentile, Olimpia Milano 2016 (LaPresse)LaPresse

Il mancato ricorso al mercato invernale e un gruppo sfaldato

Dopo la vittoria in Coppa Italia – insieme alla Supercoppa Italiana unico trofeo conquistato – l'Olimpia ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni (Simon, Kalnietis, Fontecchio, Dragic, Sanders) e scarsi rendimenti (Raduljica) ai quali non ha saputo e voluto porre rimedio, aspettando che il tutto si risolvesse nell'ottica del “Siamo i più forti e lo scudetto lo possiamo perdere solo noi”. La dirigenza si è spesso nascosta difendendo l'integrità del gruppo, portando in dote a Repesa il solo Tarczewski; ma questo stesso gruppo è stato smascherato da uno di quelli che hanno mostrato maggior attaccamento alla maglia, capitan Cinciarini, quando nella notte di Milano-Barcellona dopo l'ennesima sconfitta di una campagna europea da ultimi della classe, sottolineò l'impegno degli italiani (Pascolo, Abass, Fontecchio) e non quello di altri, portando alla luce delle crepe fin lì rimaste più o meno celate all'interno dello spogliatoio.

Il caso Raduljica

Un investimento da quasi 2 milioni spalmati su due anni, finito con la risoluzione (pare) di due giorni fa dopo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative. Milano ha puntato fortemente su di lui dopo preolimpico e Olimpiadi sperando fosse l'uomo della svolta in Europa. Ma una volta testato è stato chiaro fin da subito come il suo inserimento nel sistema di Repesa fosse pressoché impossibile per motivi tecnici e fisici, che sono col tempo sfociati in un atteggiamento svogliato e nelle non convocazioni ai playoff. Il giocatore, che aveva un accordo anche per il secondo anno, ha voluto – stando a quanto riportato da siti di riferimento – terminare anzitempo la propria esperienza milanese, in accordo con la società. Il che, per quanto il serbo possa non essere un personaggio facile, dimostra che le responsabilità non sono da imputare esclusivamente al giocatore.

Miroslav Raduljica Milano 2016LaPresse

Repesa, i singoli e il Forum

Infine ci sono guida tecnica e attori protagonisti. Jasmin Repesa ha riportato Milano allo scudetto e le ha fatto mettere in bacheca l'unico trofeo che le mancava, la Supercoppa, ma la stagione del coach croato è stata contraddistinta da dubbi e incertezze che lo hanno portato ad essere messo all'indice dallo stesso, a volte incoerente, pubblico che un anno prima lo esaltava. Milano non aveva un gioco chiaro e quando i singoli hanno mostrato lacune fisiche o mentali i problemi sono emersi. Capo d'Orlando prima e Trento poi sono state cartine di tornasole in tal senso, palesando oltre che la pessima condizioni di giocatori importanti come Kalnietis e Sanders, la mancanza di idee di squadra (gruppo!) e di una gerarchie chiare. Condizioni che hanno mandato Repesa in confusione facendolo passare per inadatto e reso il Forum un catino per lui invivibile.

Tutto questo ha portato al mancato raggiungimento della finale, un obbligo – come lo scudetto – che società, squadra e staff tecnico hanno sentito pendere sulle proprie teste da inizio stagione e che le vicissitudini interne, gli infortuni e la scarsa condizione di giocatori l'anno scorso decisivi non hanno permesso. Senza dover rivoluzionare tutto, perché se ad esempio ci fermiamo sul gruppo degli italiani – cui saggiamente la società ha fatto firmare contratti pluriennali – l'Olimpia ha il meglio che c'è in circolazione; Milano deve fare i conti con quel complesso di superiorità, indotto anche inconsciamente dalle richieste della piazza, che da anni la fa vivere col terrore di non vincere. E quando poi succede, a pagare è anche chi non lo meriterebbe.