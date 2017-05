Petteway porta Pistoia ai playoff, Iannuzzi fa sognare Capo d'Orlando, 8a e pronta a sfidare Milano

Il match clou: Pistoia batte Brescia e si conferma al 7° posto

Nel match dove entrambe le squadre si giocavano l'accesso ai playoff, ha la meglio quella che per più tempo in questa regular season ha navigato tra le prime 8. La The Flexx vince agevolmente grazie soprattutto a un gran terzo quarto. Primo tempo abbastanza equilibrato con Brescia che resta aggrappata al match grazie al solito Landry (13 punti). Poi, grazie alla sfuriata offensiva di un super Petteway, Pistoia prende il largo e tocca anche il +30, chiudendo la partita sull'86-62. A dominare la gara, oltre all'americano già citato, un ottimo Michele Antonutti, sempre più anima in campo e fuori della formazione toscana, che affronterà al primo turno playoff Venezia.

L'MVP di giornata

Dominique Sutton (Trento): chiude la stagione regolare con l'ennesima prova positiva della sua stagione, battendo oltretutto una delle candidate ad essere outisider per il titolo. 22 punti, 14 rimbalzi e 8 falli subiti per 31 di valutazione. Trento è stata la più bella sorpresa del girone di ritorno, nonostante i tanti infortuni. Sutton è stato forse il miglior giocatore del girone di ritorno. Un connubio perfetto che vale il 4° posto e il primo turno playoff contro Sassari.

L'italiano

Antonio Iannuzzi (Capo d'Orlando): 11/12 da due punti per 24 punti in 21 minuti di gioco (28 di valutazione con anche 6 rimbalzi). Il lungo di Capo d'Orlando gioca una gara eccellente, seppur contro una Pesaro ormai salva e demotivata. Un bel finale di campionato per lui e la squadra, che si è meritata il primo turno playoff contro la favoritissima Olimpia Milano.

La statistica

9 – Le partite vinte da Venezia nelle ultime 10 gare disputate. Un filotto, interrotto solo dalla sconfitta con Milano, che ha consentito alla squadra di De Raffaele di chiudere la stagione regolare con una meritatissimo 2° posto alle spalle dell'imprendibile capolista EA7 e con ben 4 punti di margine su Avellino, terza.

Il quintetto ideale

Giuseppe Poeta (Torino): un finale di stagione in crescendo per il playmaker della Fiat, che anche oggi è trascinatore soprattutto con una gran prestazione da dietro l'arco. 4/8 per 16 punti, cui aggiunge 5 assist, 4 rimbalzi e 3 falli subiti (20 di valutazione). Sarà ancora un Poeta “da Nazionale” nella prossima estate?

Terran Petteway (Pistoia): strepitosa prova del 24enne americano, che decide nello strappo decisivo dei suoi in un terzo quarto pazzesco. Chiude con 25 punti, 5/8 da tre, 6 rimbalzi, 3 assist e 24 di valutazione. Pistoia è 7a e giocherà i playoff; con un Petteway così può sognare dei playoff più lunghi del previsto.

Hrovje Peric (Venezia): gara sontuosa dell'ala croata, che guida la Reyer alla vittoria sull'Enel Brindisi. 21 punti con 5/10 da due e 3/4 da tre, 5 rimbalzi e 21 di valutazione. Un'ultima prestazione di livello per un giocatore che ha mantenuto discrete medie per tutto l'anno (12 punti, 5.6 rimbalzi e 1.6 assist).

