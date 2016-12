Piove sul bagnato per Milano: Sanders ko, fuori 3-4 settimane

Tegola per l'Olimpia EA7 Milano. "Il giocatore Rakim Sanders, nel corso della gara con lo Zalgiris Kaunas, ha riportato una lesione distrattiva del muscolo obliquo sinistro. Il giocatore ha già avviato la terapia riabilitativa.

I tempi per il ritorno in campo sono stimati in 3-4 settimane", si legge in una nota del club biancorosso.