Pistoia fa lo scherzo a Reggio, Milano soffre ma supera Pesaro

Il match clou: Sassari espugna Venezia e fa un passo verso le Final8

Non è ancora fatta ma il successo sul campo della seconda in classifica - reduce da 7 vittoria di fila - consente a Sassari di sperare di poter essere tra le magnifiche 8 che a metà febbraio a Rimini si giocheranno il primo trofeo stagionale, la Coppa Italia. Al Taliercio la Dinamo tiene sempre la testa avanti e incrementa il vantaggio nel 3° quarto grazie alle partite in doppia cifra dei suoi piccoli (Johnson-Odom e Bell), e dei centri Savanovic e Lawal. Un successo che, oltre ai 2 punti, dà fiducia alla squadra di Pasquini, fin qui una delle più altalenanti del torneo.

L'MVP di giornata

TaShawn Thomas: determinante nell'importantissima vittoria di Cremona su Varese, diretta concorrente alla salvezza, ora distante 2 punti in classifica. Il 23enne di Las Vegas chiude con 25 punti e ottime percentuali (8/14 al tiro e 5/5 in lunetta), con 6 rimbalzi e 3 assist (35 di valutazione). Una prestazione che vale la palma di migliore in campo a lui e per Cremona ossigeno puro che fa ancora credere nella salvezza.

L'italiano

Tommaso Laquintana – Menzione doverosa questa volta per un giovane, che fin qui non ha avuto molta fortuna nella sua carriera di serie A. In una serata complicata, come è sulla carta la partita della sua Capo d'Olando contro la più blasonata Brindisi, il 21enne di Monopoli è quasi perfetto nel primo tempo (7 punti con 3/4 da due) e si fa apprezzare anche nei restanti minuti passati in campo, chiudendo con 15 punti in 21 minuti, 13 di valutazione con 4 falli subiti, 2 assist, 5 recuperi e anche 5/6 dalla lunetta. Manco a dirlo, impresa della Betaland che supera l'Enel (86-82).

La statistica

3 – Le vittorie di Cremona in campionato grazie al successo di stasera contro Varese. Un successo fondamentale in chiave salvezza perché ottenuto contro una diretta concorrente, che possiamo dire, vale doppio.

Il quintetto ideale

Maarten Leunen: gara sontuosa quella dell'ex Cantù a Caserta, dove chiude la sua miglior prestazione stagionale con 19 punti e 24 di valutazione (1/2 da due, 3/6 da tre, 8/8 dalla lunetta + 5 rimbalzi). Mancava fin qui ad Avellino il suo apporto in zona punti, è arrivato in un match decisivo che conferma la Sidigas tra le prime 8 per la Coppa Italia, 2° insieme a Venezia dietro a Milano.

JaJuan Johnson: è sempre lui il trascinatore della Red October Cantù nei giorni delle grandi imprese. A Trento, nel successo dei suoi, l'americano si fa sentire con 20 punti (10/15 da due) a cui aggiunge 10 rimbalzi, 2 assist e 5 falli subiti (22 di valutazione). La salvezza di Cantù, che per ora sarebbe cosa fatta, passa molto dalla sua vena.

Andrea Crosariol: nel sorprendente successo di Pistoia sulla Grissin Bon Reggio Emilia c'è molto del lungo nato a Milano. Il suo plus/minus dice tanto (+15), in una prova da 17 punti con 8/11 da due e 19 di valutazione.