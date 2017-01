Posticipo amaro per Milano, Avellino vince 80-68: terzo ko per l'Olimpia

Terza sconfitta in campionato per l'Olimpia Milano. La capolista del campionato di Serie A cade nel posticipo della 17/a giornata in casa della Sidigas Avellino (80-68) brava a resistere al ritorno della squadra di Repesa dopo l'ottimo primo quarto (30-15).

Il centro Fesenko trascina gli irpini con una doppia doppia da 20 punti (8/9 da due, 4/6 ai liberi) e 11 rimbalzi. Bene anche Ragland che aggiunge 18 punti.

Dall'altra parte ai lombardi non bastano i 15 punti di McLean, unico giocatore in doppia cifra insieme a Raduljica (11). Milano resta sempre al comando della classifica con 28 punti, mentre Avellino aggancia Venezia al secondo posto a quota 24.